ANKARA (Haberler.com) - SON DAKİKA! Ankara'da patlama mı oldu? Patlama nerede oldu? Neden patlama oldu? Ankara'da Dumlupınar Bulvarı'nda MTA Genel Müdürlüğü'nün önünde bir patlama meydana geldi. Patlamanın doğal gaz hattında olduğu tahmin edilirken, patlama sonrası ufak çaplı bir yangın çıktı. Ekipler yangına müdahale ediyor. Diğer yandan patlamanın olduğu bölgede 3-4 tane benzin istasyonu olduğu öğrenildi. Ankara'da patlama mı oldu? Patlama nerede oldu? Neden patlama oldu?

İTFAİYEDEN İLK AÇIKLAMA GELDİ!

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nden yapılan ilk açıklamada "Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü içerisinde doğalgaz kazanına patlama olduğuna dair gelen ihbarlar üzerine 09.57'de Merkez, Bilkent ve Çayyolu istasyonları sevk edilmiş olup ekiplerimiz seyir halindedir" denildi.

"HERHANGİ BİR CAN KAYBI BULUNMAMAKTADIR"

MTA Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı: "Kurumumuz ısı santralinde meydana gelen patlama sonucunda herhangi bir yaralanma ve can kaybı bulunmamaktadır olaya müdahale edilmekte olup kontrol altına alınmıştır."

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