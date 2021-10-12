Son dakika! Ankara'da FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
Son dakika haber... ANKARA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 12 kişiden 7'si, gözaltına alındı.
ANKARA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 12 kişiden 7'si, gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; örgüt hiyerarşisi içinde 'ev ağabeyliği', 'bölge talebe mesulü', 'askeri mahrem yapıda talebe sorumlusu' gibi çeşitli konumlarda görev alan 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Beyan, kod isim kullanma ile örgütün gizli ve şifreli haber leşme programı 'ByLock'u kullanma yönünde haklarında deliller bulunan şüphelilere yönelik operasyonda 7 kişi, yakalanarak gözaltına alındı. Firari 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yıl ikna yoluyla 153 terör örgütü mensubunun teslim olmasını sağladık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'den ülkemize yönelik terör saldırılarının kaynağı mahiyetindeki kimi yerler konusunda artık tahammülümüz kalmamıştır."
Acı haberin ulaştığı Elazığlı şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı