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Son dakika! Ankara'da FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika! Ankara'da FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Son dakika haber... ANKARA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 12 kişiden 7'si, gözaltına alındı.

ANKARA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 12 kişiden 7'si, gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; örgüt hiyerarşisi içinde 'ev ağabeyliği', 'bölge talebe mesulü', 'askeri mahrem yapıda talebe sorumlusu' gibi çeşitli konumlarda görev alan 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Beyan, kod isim kullanma ile örgütün gizli ve şifreli haber leşme programı 'ByLock'u kullanma yönünde haklarında deliller bulunan şüphelilere yönelik operasyonda 7 kişi, yakalanarak gözaltına alındı. Firari 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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