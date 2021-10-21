Son dakika... Amerika Diyanet Merkezi'nin bahçesinde silahlı saldırı: 1 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Amerika Diyanet Merkezi'nin bahçesinde silahlı saldırı: 1 yaralı

AA / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel
Son dakika... Amerika Diyanet Merkezi'nin bahçesinde silahlı saldırı: 1 yaralı

Son dakika haberler... ABD'nin başkenti Washington yakınlarında bulunan Amerika Diyanet Merkezi'nin (DCA) bahçesinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

ABD'nin başkenti Washington yakınlarında bulunan Amerika Diyanet Merkezi'nin (DCA) bahçesinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

Polis kaynaklarından alınan bilgiye göre, ABD yerel saatiyle öğleyin Maryland eyaletindeki merkezde kılınan cenaze namazının hemen ardından kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi ateş açtı.

Merkezin bahçesinde yaşanan saldırıda, saldırganın vurduğu kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesi olmadığını belirten yetkililer, saldırganın hala arandığını kaydetti.

Olaya ilişkin polisin soruşturması sürerken, kaynaklar olayın DCA ile herhangi bir ilişkisinin olmadığını, bireysel bir mesele olduğunu ve merkezin yönetiminin yerel yetkililerle yakın iş birliği yaptığını aktardı.

AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri
Almanya'da bir Türk'ün yaşadığı daireye kundaklama girişiminde bulunuldu

Almanya'da bir Türk'ün yaşadığı daireye kundaklama girişiminde bulunuldu

 ABD'nin Suriye'deki El Tanıf üssüne drone saldırısı

ABD'nin Suriye'deki El Tanıf üssüne drone saldırısı

 FBI, Putin'e yakınlığıyla bilinen Rus iş adamının Washington'daki evini bastı

FBI, Putin'e yakınlığıyla bilinen Rus iş adamının Washington'daki evini bastı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title