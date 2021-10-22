Son dakika: Alt geçit girişinde direğe çarpan otomobilin sürücüsü öldü; kaza anı kamerada

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, alt geçide girişte kontrolden çıkarak, demir direğe çarpan otomobilin sürücüsü Semihcan Koyuncu, hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında, Gazi Mahallesi Akçay Caddesi'ndeki alt geçitte meydana geldi. Alt geçide girmek isteyen Semihcan Koyuncu'nun kullandığı 35 APA 296 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, demir direğe çarptı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Koyuncu, itfaiyeciler tarafından çıkarılırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gaziemir Nevvar Salih İşgören Hastanesi'ne kaldırıldı. Koyuncu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.