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Son Dakika | Alkollü sürücü polisten kaçarken otomobiliyle mahalle bakkalına böyle girdi

İhlas Haber Ajansı / İsmet Cep - Haberler | Yerel

Son dakika yerel haberine göre Alkollü sürücü polisten kaçarken otomobiliyle mahalle bakkalına böyle girdi O anlar güvenlik kamerasına yansıdı Bilecik'te polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan alkollü sürücünün kullandığı araç, yaşanan kovalamaca sırasında mahalle bakkalına daldı.

BİLECİK (İHA) - Alkollü sürücü polisten kaçarken otomobiliyle mahalle bakkalına böyle girdi

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

BİLECİK - Bilecik'te polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan alkollü sürücünün kullandığı araç, yaşanan kovalamaca sırasında mahalle bakkalına daldı. Aracın mahalle bakkalına girdiği anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Bilecik'in Bozüyük ilçesi Tekke mahallesinde meydana geldi. 11 AAK 112 plakalı otomobil sürücü Furkan S. gece yarısı polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Polis ekiplerinin takibi üzerine bir süre kovalamaca yaşandı. Polis, kontrolden çıktığı anlaşılan aracı, Mescid sokakta virajı alamayarak bir işyerine girmiş vaziyette buldu. Kaza anı işyerinin güvenlik kamarasına yansıdı.

Araçta bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralanırken, sürücünün alkollü olduğu belirlendi. İş yerinde yaklaşık 50 bin liralık hasar meydana gelirken, önünde bulunan telefon trafosu da büyük zarar gördü.

Son Dakika | Alkollü sürücü polisten kaçarken otomobiliyle mahalle bakkalına böyle girdi

Son Dakika | Alkollü sürücü polisten kaçarken otomobiliyle mahalle bakkalına böyle girdi

Son Dakika | Alkollü sürücü polisten kaçarken otomobiliyle mahalle bakkalına böyle girdi

Son Dakika | Alkollü sürücü polisten kaçarken otomobiliyle mahalle bakkalına böyle girdi
İhlas Haber Ajansı / İsmet Cep - Son Dakika Haberleri
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