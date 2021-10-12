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Son dakika! ALES açıklandı! ALES 2 sonuçları öğrenme ekranı

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Son dakika! ALES açıklandı! ALES 2 sonuçları öğrenme ekranı

19 Eylül 2021 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/2) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri açıklandı. Peki, ALES sonuçları nasıl öğrenilir?

Öğrencilerin ve akademik kariyerine devam etmek isteyen adayların merak etti ALES/2 açıklandı. ALES 2 sonuçları öğrenme ekranlinki! Son dakika! ALES açıklandı Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

ALES 2 AÇIKLANDI

19 Eylül 2021 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/2) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 12 Ekim 2021 tarihinde saat 10.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve "Cevap Kâğıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir.İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.

Bu uygulama, adayı bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

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