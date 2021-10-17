Son dakika: Akrabalarının evine kurşun yağdırıp diğer evini yakan şüpheliye jandarmadan şafak operasyonu

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Serik ilçesinde akrabalarıyla maddi anlaşmazlığa düşen ve yakınlarının önce evine kurşun yağdırıp bir diğer evi ise yakıp kayıplara karışan genç jandarma şafak operasyonuyla yakalandı. Gencin eve pompalı tüfekle ateş ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Serik ilçesi Akbaş Mahallesi'nde yaşanan olayda, iddiaya göre, Harun C, isimli genç akrabalarından istediği parayı alamayınca eşi ve arkadaşı ile birlikte önce Kökez Mahallesi'nde yaşayan ablasının yaşadığı eve pompalı tüfekle kurşun yağdırdı. Şans eseri evde kimse bulunmazken, Harın C.'nin ateş ettiği anlar ve camları kırma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda O.Y. (35) gözaltına alınırken, Harun C. (26) kayıplara karıştı.

Bir süre sonra Harun C. eniştesini telefonla arayarak, "Evinizi ve sizi yakacağım" tehdidinde bulundu. Tehdidin ardından Harın C, bir süre sonra akşam saatlerinde ablasının Akbaş Mahallesi'ndeki kayınpederine ait evi yaktı. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Ata yadigarı evinin yanması karşısında büyük üzüntü yaşayan 70 yaşındaki İsmail Şahin, "Keşke o ağaç yanmasaydı ben yansaydım. Evim zaten ata yadigarı. 500 bin lira verseler bu evi vermezdim" dedi.

Olayı gerçekleştiren kişinin torunlarının dayısı olduğunu belirten İsmail Şahin, "Arımız var bizim onlara bakmaya gittik. Telefon geldi, 'senin ev yanıyor' diye, geldik bir şey kalmamış. Her şeyim buradaydı. Jandarma olay yeri incelene ekipleri geldi. Ayrıca Serik'te benim bir evim var. Çocuklarım orada yaşıyor. 5 sefer silah sıktı oraya da. Okul servis aracımın tekerlerini yardılar, dükkanın camlarını indirdiler. Kardeşim bana geçmiş olsun demek için geldi. Gitmiş onun ağaçlarını kesmiş. Yazık değil mi 50-60 tane, yazık ağaç kesilir mi. Kardeşimin evine baskına gitti. Benim burada ulu bir ağacım vardı. Keşke o ağaç yanmasaydı ben yansaydım. Bu kadar içimden söylüyorum. Evim zaten ata yadigarı. 500 bin lira verseler bu evi vermezdim. Paranın değeri yok yani benim için. Evim de gitti her şeyim gitti" diye konuştu.

Şahin, şüphelinin yakalanmasını isteyerek, torunlarının her motosiklet gelişinde büyük korku yaşadıklarını sözlerine ekledi.

"Biz ölünce mi yakalanacak"

Kardeşinin 150 bin lira para isteyip çocuklarını ve kendisini öldürmekle tehdit ettiğini belirten ve yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan Havva Şahin, "Bugün beni aradılar, 150 bin lira para istiyor Harun C. Benim evime ansızın girip, çocuklarımı beni öldüreceklerini söylediler, arkadaşlarıyla birlikte. Bir suçumuz yok, delilleriyle birlikte polise bilgi verdik. Şahıs sürekli evimin etrafında dolanıyor. Ne zaman yakalanacak, bakın evin haline. Bizi arabamızda kurşunlayınca mı yoksa evimizde öldürünce mi yakalanacak. Ne yapacağız biz" ifadelerine yer verdi.

Jandarmanın şafak operasyonuyla yakalandı

Serik İlçe Jandarma Komutanlığının amansız takibi sonucu Şafak vakti yapılan operasyon ile Yağma, Kasten Ev Yangını, 6136 SKM, Silahla Tehdit, Kasten Yaralama, Hırsızlık ve Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme Olaylarının şüphelisi olarak aranan HC yakalanarak gözaltına alındı.

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silahla tehdit, mala zarar verme, basit yaralama, tehdit, hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlali, resmi belgede sahtecilik, kasten yangın çıkarma, kasten yaralama ve yağma olaylarından hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli Harun C. ile Harun C.'ye yardım ve yataklık yaptığı değerlendirilen M.K.H. ve F.Y. isimli şahıslar Antalya İstihbarat Şube Müdürlüğü, Serik İlçe Jandarma Komutanlığı, JASAT timleri ve Merkez Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyon neticesinde yakalandı. - ANTALYA

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