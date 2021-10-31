Son dakika! AKKUYU NGS İNŞAATINDA YILDIRIM DÜŞMESİYLE YANGIN ÇIKTI - Haberler
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Son dakika! AKKUYU NGS İNŞAATINDA YILDIRIM DÜŞMESİYLE YANGIN ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... MRSİN'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaatında yıldırım düşmesiyle yangın çıktı.

MRSİN'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaatında yıldırım düşmesiyle yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürüldü.

Kuvvetli yağışın etkili olduğu ilçede, yapımı devam eden Akkuyu NGS inşaatına yıldırım düştü. Yıldırımın düştüğü alanda küçük çaplı yangın çıktı. Santralin söndürme ekipleri, kısa sürede alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında can kaybı ve yaralanmanın olmadığı bildirildi.

Son dakika! AKKUYU NGS İNŞAATINDA YILDIRIM DÜŞMESİYLE YANGIN ÇIKTI

Son dakika! AKKUYU NGS İNŞAATINDA YILDIRIM DÜŞMESİYLE YANGIN ÇIKTI

Son dakika! AKKUYU NGS İNŞAATINDA YILDIRIM DÜŞMESİYLE YANGIN ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Akkuyu NGS inşaatında yıldırım düşmesiyle yangın çıktı

Akkuyu NGS inşaatında yıldırım düşmesiyle yangın çıktı
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