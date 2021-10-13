Son dakika... Akbank'tan 'Çatı GES Yatırım Kredisi' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Akbank'tan "Çatı GES Yatırım Kredisi"

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Güncel
Son dakika... Akbank'tan

Son dakika haber... Akbank, "Çatı GES Yatırım Kredisi" ürününü sürdürülebilirlik odaklı ürünleri arasına ekledi.

Akbank, "Çatı GES Yatırım Kredisi" ürününü sürdürülebilirlik odaklı ürünleri arasına ekledi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank, sürdürülebilirlik odaklı ürünlerine yenilerini eklemeye devam ediyor.

Yeşil Dış Ticaret Paketi ile müşterilerine uygun fiyatlı uluslararası fon transferi paketini sunan Akbank, ayrıca yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve kaynak verimliliğine katkı sağlayan yatırım malı alımlarında müşterilerini Aklease'in sürdürülebilir ECOLease ürünleri ile uzun vadeli ve uygun finansman maliyeti ile de buluşturmuştu.

Akbank bu defa, "Çatı GES Yatırım Kredisi" ürünü ile çevresel ayak izini azaltmak isteyen müşterilerine finansman desteğini çeşitlendiriyor.

Bu ürün ile enerji verimliliği çalışmalarının hızlandırılması, temiz üretim çalışmalarının desteklenmesi, karbon ayak izinin azaltılması, iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarının desteklenmesi amaçlanıyor.

Böylece Akbank, "Çatı GES" kurulumlarının finansmanında özel ürünler ve fiyatlar sunarak düşük karbon ekonomisine geçişi hızlandırıyor. Banka ayrıca, müşterilerinin uçtan uca ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Türkiye'nin önde gelen EPC (Engineering Procurement and Construction) "Mühendislik, Tedarik ve Kurulum" firmaları ile iş birlikleri kuruyor.

"Çevresel ayak izimizi azaltıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Ticari Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tugal, şunları kaydetti:

"Akbank olarak pozitif etkimizi arttırırken, çevresel ayak izimizi de azaltıyoruz. Türkiye'yi geleceğe taşıyan öncü banka olma hedefiyle yola çıkarak sürdürülebilir finansman, ekosistem yönetimi, insan&toplum ve iklim değişikliği çalışmalarına odaklanıyoruz. Ülkemizin düşük karbon ekonomisine geçişine destek için çalışmalarımız, söz verdiğimiz gibi hız kesmeden devam ediyor. Bankacılık sektöründe sürdürülebilir finansman alanında somut hedef veren ilk mevduat bankası olarak 2030 yılına kadar ülkemize 200 milyar TL sürdürülebilir kredi finansmanı sağlama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Diğer taraftan, kredi portföyümüzün iklim değişikliğine olan etkisini 2030 yılına kadar azaltma hedefimiz de var. Bu ürünümüz ve iş birliklerimiz ile hedeflerimize ulaşmak için önemli bir adım daha atıyoruz."

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Son Dakika Haberleri
Sağlık Bakanı Koca'dan, üçüncü dozun TURKOVAC olarak uygulanması için gönüllülük çağrısı Açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'dan, üçüncü dozun TURKOVAC olarak uygulanması için gönüllülük çağrısı Açıklaması

 Sağlık Bakanı Koca: 'TURKOVAC'ı Türkiye'nin hizmetine sunmaya hazırlanıyoruz.

Sağlık Bakanı Koca: "TURKOVAC'ı Türkiye'nin hizmetine sunmaya hazırlanıyoruz.

 Son Dakika! Erdoğan'dan sonra Çavuşoğlu'ndan da net Suriye mesajı: Kendi göbek bağımızı keseriz

Son Dakika! Erdoğan'dan sonra Çavuşoğlu'ndan da net Suriye mesajı: Kendi göbek bağımızı keseriz
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Düm Tek Tek
Spor Emre Belözoğlu Mesut Özil
Tüm Haberler Güzel Sözler Demir Çelik Şans Oyunları Rüya Tabirleri Mehmet Akif Ersoy Stefan Kuntz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika... Akbank'tan 'Çatı GES Yatırım Kredisi' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 14:04:50. #1.12#