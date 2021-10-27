Son dakika: Ağrı'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı

AĞRI (AA) - Ağrı'da, iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

Leylek Pınar Mahallesi Vali Konağı Caddesi üzerinde bulunan iş yerine kimliği belirsiz bir kişi silahlı saldırıda bulundu.

Saldırıda H.Ö'ye ait iş yerinde misafir olarak bulunan N.Ö. elinden yaralandı, saldırganlar olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı N.Ö. ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaçan kişilerin yakalanması için çalışma yapan ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haberi Kaydet