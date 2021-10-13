Son dakika... Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki zanlıya adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Fakıpaşa Mahallesi'ndeki bazı sokaklarda uyuşturucu madde satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, iki adrese düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu hap ve iki adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Ekipler, adreslerde yakaladığı Ö.D. ile M.A. hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli işlem başlattı.