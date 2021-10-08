Son dakika: Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesinde Şii'lere ait bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda ölü ve yaralı sayısı 100'ü...
AA / Bilal Güler - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesinde Şii'lere ait bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda ölü ve yaralı sayısı 100'ü geçti.
Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesinde Şii'lere ait bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda ölü ve yaralı sayısı 100'ü geçti.
AA / Bilal Güler - Son Dakika Haberleri