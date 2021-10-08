Son dakika: Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesinde Şii'lere ait bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda ölü ve yaralı sayısı 100'ü... - Haberler
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Son dakika: Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesinde Şii'lere ait bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda ölü ve yaralı sayısı 100'ü...

AA / Bilal Güler - Haberler | Güncel
Son dakika: Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesinde Şii'lere ait bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda ölü ve yaralı sayısı 100'ü...

Son dakika haberleri: Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesinde Şii'lere ait bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda ölü ve yaralı sayısı 100'ü geçti.

Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesinde Şii'lere ait bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda ölü ve yaralı sayısı 100'ü geçti.

AA / Bilal Güler - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber: Afganistan'da camiye düzenlenen bombalı saldırıda ölü ve yaralı sayısının toplamı 100'ü geçti

Son dakika haber: Afganistan'da camiye düzenlenen bombalı saldırıda ölü ve yaralı sayısının toplamı 100'ü geçti

 Son dakika! Afganistan'ın kuzeyindeki bir camiye bombalı saldırı düzenlendi

Son dakika! Afganistan'ın kuzeyindeki bir camiye bombalı saldırı düzenlendi
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Haber: Son dakika: Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesinde Şii'lere ait bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda ölü ve yaralı sayısı 100'ü... - Haberler
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