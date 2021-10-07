Son Dakika | Afganistan'da medreseye düzenlenen bombalı saldırıda 1 kişi öldü
AA / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel
Son dakika haberler: Afganistan'ın Host vilayetinde medreseye dün gece saatlerinde düzenlenen bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.
Afganistan'ın Host vilayetinde medreseye dün gece saatlerinde düzenlenen bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.
Taliban yönetiminin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Saeed Hosti, basına yaptığı açıklamada, dün gece saatlerinde Host'un Direy köyündeki bir medresede düzenlenen tören sırasında bombalı saldırı gerçekleştirildiğini söyledi.
Hosti, saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
AA / Sayed Khodaiberdi Sadat - Son Dakika Haberleri