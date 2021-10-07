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Son Dakika | Afganistan'da medreseye düzenlenen bombalı saldırıda 1 kişi öldü

AA / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel
Son Dakika | Afganistan'da medreseye düzenlenen bombalı saldırıda 1 kişi öldü

Son dakika haberler: Afganistan'ın Host vilayetinde medreseye dün gece saatlerinde düzenlenen bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın Host vilayetinde medreseye dün gece saatlerinde düzenlenen bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Taliban yönetiminin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Saeed Hosti, basına yaptığı açıklamada, dün gece saatlerinde Host'un Direy köyündeki bir medresede düzenlenen tören sırasında bombalı saldırı gerçekleştirildiğini söyledi.

Hosti, saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

AA / Sayed Khodaiberdi Sadat - Son Dakika Haberleri
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