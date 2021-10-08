Son dakika... Afganistan'da camiye yönelik bombalı saldırıyı DEAŞ üstlendi - Haberler
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Son dakika... Afganistan'da camiye yönelik bombalı saldırıyı DEAŞ üstlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika... Afganistan'da camiye yönelik bombalı saldırıyı DEAŞ üstlendi

Son dakika haberlerine göre Afganistan'ın Kunduz vilayetinde camiye düzenlenen bombalı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Afganistan'ın Kunduz vilayetinde camiye düzenlenen bombalı saldırıyı terör örgütü Deaş üstlendi.

Afganistan'ın kuzeyinde yer alan Kunduz vilayetinin Khan Abad ilçesinde Şiilere ait Seyid Abad Camisi'ne cuma namazı sırasında bombalı intihar saldırısı düzenlenmiş, saldırıda en az 50 kişi hayatını kaybetmiş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı. Saldırının ardından soruşturma başlatılırken, terör örgütü DEAŞ yaptığı açıklama ile saldırıyı üstlendi.

Afganistan'da son bir haftadır iki cami ve bir medrese bombalı saldırıların hedefi oldu. Başkent Kabil'de bir cami yakınına düzenlenen bombalı saldırıyı da DEAŞ üstlenmişti. - KABİL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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