Son Dakika | Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı - Haberler
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Son Dakika | Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Son Dakika | Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı

Son dakika gündem haberi: Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen M.B, Ü.B, Z.B. ve A.S. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, M.A.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekipleri, kentte farklı zamanlarda şüphe üzerine durdurdukları otomobilde 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirmişti.

Son Dakika | Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı

Son Dakika | Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı

Son Dakika | Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
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