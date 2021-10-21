ADIYAMAN'DA ÇIRÇIR FABRİKASINDA YANGIN - Haberler
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ADIYAMAN'DA ÇIRÇIR FABRİKASINDA YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'da bir çırçır fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

ADIYAMAN GÖLBAŞI, ADIYAMAN (DHA) - ADIYAMAN'da bir çırçır fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. 1000 ton pamuk balyasının yandığı fabrikada 1 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, öğleden sonra Adıyaman-Gölbaşı kara yolunun 35'inci kilometresinde bulunan bir çırçır fabrikasında meydana geldi. Mahmut Dost'a ait olan çırçır fabrikasının depo kısmında elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden çalışanlar, itfaiyeye bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla yangını, fabrika bölümüne sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. 1000 ton pamuk balyasının zarar gördüğü yangında 1 kişi dumandan etkilendi. Ekiplerin, yangının kesin çıkış nedenini belirleme çalışması sürüyor.

ADIYAMAN'DA ÇIRÇIR FABRİKASINDA YANGIN

ADIYAMAN'DA ÇIRÇIR FABRİKASINDA YANGIN

ADIYAMAN'DA ÇIRÇIR FABRİKASINDA YANGIN

ADIYAMAN'DA ÇIRÇIR FABRİKASINDA YANGIN

ADIYAMAN'DA ÇIRÇIR FABRİKASINDA YANGIN

ADIYAMAN'DA ÇIRÇIR FABRİKASINDA YANGIN

ADIYAMAN'DA ÇIRÇIR FABRİKASINDA YANGIN

ADIYAMAN'DA ÇIRÇIR FABRİKASINDA YANGIN

ADIYAMAN'DA ÇIRÇIR FABRİKASINDA YANGIN
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