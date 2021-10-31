Son Dakika | Aden Havalimanı girişinde düzenlenen bombalı saldırıda ölü sayısı 12'ye yükseldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Aden Havalimanı girişinde düzenlenen bombalı saldırıda ölü sayısı 12'ye yükseldi

AA / Hacer Başer - Haberler | Güncel
Son Dakika | Aden Havalimanı girişinde düzenlenen bombalı saldırıda ölü sayısı 12'ye yükseldi

Son dakika gündem haberi: Yemen'in geçici başkenti Aden'deki havalimanı girişinde düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

Yemen'in geçici başkenti Aden'deki havalimanı girişinde düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, yaptığı yazılı açıklamada, Aden Havalimanı girişinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti.

Olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye yükseldiğini ifade eden İryani, saldırının, Yemen hükümetinin, ülkede istikrar ve güvenliği sağlama çabalarına zarar verme amacı taşıdığını ve sadece Husilerin işine yaradığını kaydetti.

Öte yandan, Aden'deki Güvenlik Komitesi, havalimanındaki uluslararası uçuş trafiğinin devam ettiğini bildirdi.

Aden Havalimanı girişinde dün akşam gerçekleştirilen saldırıda, ilk belirlemelere göre 4 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı aktarılmıştı.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

AA / Hacer Başer - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber! Aden Havalimanı girişinde düzenlenen bombalı saldırıda 10 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

Son dakika haber! Aden Havalimanı girişinde düzenlenen bombalı saldırıda 10 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

 Aden Havalimanı girişinde düzenlenen bombalı saldırıda 4 kişi öldü

Aden Havalimanı girişinde düzenlenen bombalı saldırıda 4 kişi öldü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title