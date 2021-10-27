Son dakika! Adana'da uyuşturucu operasyonunda 16 zanlı yakalandı - Haberler
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Son dakika! Adana'da uyuşturucu operasyonunda 16 zanlı yakalandı

AA / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel
Son dakika! Adana'da uyuşturucu operasyonunda 16 zanlı yakalandı

Gelen son dakika haberine göre Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

ADANA (AA) - Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 27 Eylül ile 6 Ekim arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.

Ekipler, belirlenen adreslerde yaptığı aramada, 1 kilo 262 gram esrar ele geçirdi.

Jandarma 16 şüpheliyi de gözaltına aldı.

AA / Eren Bozkurt - Son Dakika Haberleri
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