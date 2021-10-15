Devletin zarara uğratılmasıyla ilgili soruşturma kapsamında çok sayıda zanlı gözaltına alındı - Haberler
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Devletin zarara uğratılmasıyla ilgili soruşturma kapsamında çok sayıda zanlı gözaltına alındı

AA / Fikret Kavğalı - Haberler | Güncel

Adana'da ihaleye fesat karıştırılarak devletin zarara uğratıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

ADANA (AA) - Adana'da ihaleye fesat karıştırılarak devletin zarara uğratıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ihalelerine fesat karıştırılarak devletin zarara uğratıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

Şafak vakti belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, aralarında eski İl Milli Eğitim Müdürü V.D. ile müteahhit ve iş adamlarının da bulunduğu çok sayıda zanlıyı gözaltına aldı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheler, daha sonra Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Polis, adreslerinde bulunamayan zanlıların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Devletin zarara uğratılmasıyla ilgili soruşturma kapsamında çok sayıda zanlı gözaltına alındı

Devletin zarara uğratılmasıyla ilgili soruşturma kapsamında çok sayıda zanlı gözaltına alındı

Devletin zarara uğratılmasıyla ilgili soruşturma kapsamında çok sayıda zanlı gözaltına alındı

Devletin zarara uğratılmasıyla ilgili soruşturma kapsamında çok sayıda zanlı gözaltına alındı

Devletin zarara uğratılmasıyla ilgili soruşturma kapsamında çok sayıda zanlı gözaltına alındı

Devletin zarara uğratılmasıyla ilgili soruşturma kapsamında çok sayıda zanlı gözaltına alındı

Devletin zarara uğratılmasıyla ilgili soruşturma kapsamında çok sayıda zanlı gözaltına alındı

Devletin zarara uğratılmasıyla ilgili soruşturma kapsamında çok sayıda zanlı gözaltına alındı

Devletin zarara uğratılmasıyla ilgili soruşturma kapsamında çok sayıda zanlı gözaltına alındı
AA / Fikret Kavğalı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Devletin zarara uğratılmasıyla ilgili soruşturma kapsamında çok sayıda zanlı gözaltına alındı - Haberler
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