Son dakika: ABD Sağlık Bakanlığındaki "bomba tehdidi" nedeniyle Washington polisi alarma geçti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: ABD Sağlık Bakanlığındaki "bomba tehdidi" nedeniyle Washington polisi alarma geçti

AA / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel
Son dakika: ABD Sağlık Bakanlığındaki

Son dakika gündem haberine göre ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığındaki "bomba tehdidi" nedeniyle başkent Washington DC'de tahliye edilen binalar tekrar giriş çıkışa açıldı, binaların "temiz" olduğu bildirdi.

ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığındaki "bomba tehdidi" nedeniyle başkent Washington DC'de tahliye edilen binalar tekrar giriş çıkışa açıldı, binaların "temiz" olduğu bildirdi.

Washington DC Polisi, Kongre Binası yakınlarındaki Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığındaki bomba tehdidi nedeniyle alarma geçti.

Polis olay yerinde yaptığı incelemenin ardından herhangi bir bomba tehdidine rastlamadı.

Binalara girişe tekrar izin verildi

Kongre ve Washington DC, ihbar nedeniyle tahliye edilen Temsilciler Meclisi ve Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığına girişe tekrar izin verdi, binaların "temiz" olduğunu bildirdi.

Etrafta ciddi bir tehdide rastlamayan polis, Kongre ve bakanlık çevresinde aldığı geniş güvenlik önlemlerini gevşetti, trafiğe kapatılan yolları tekrar açtı.

Son dakika: ABD Sağlık Bakanlığındaki bomba tehdidi nedeniyle Washington polisi alarma geçti

Son dakika: ABD Sağlık Bakanlığındaki bomba tehdidi nedeniyle Washington polisi alarma geçti

Son dakika: ABD Sağlık Bakanlığındaki bomba tehdidi nedeniyle Washington polisi alarma geçti

Son dakika: ABD Sağlık Bakanlığındaki bomba tehdidi nedeniyle Washington polisi alarma geçti

AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber! ABD Sağlık Bakanlığındaki 'bomba tehdidi' nedeniyle Washington polisi alarma geçti

Son dakika haber! ABD Sağlık Bakanlığındaki "bomba tehdidi" nedeniyle Washington polisi alarma geçti

 ABD Sağlık Bakanlığındaki 'bomba tehdidi' nedeniyle ABD Kongresine çıkan birçok cadde ve sokağın trafiğe kapatıldığı ve güvenlik önlemlerinin...

ABD Sağlık Bakanlığındaki "bomba tehdidi" nedeniyle ABD Kongresine çıkan birçok cadde ve sokağın trafiğe kapatıldığı ve güvenlik önlemlerinin...

 Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşünde uçakta soruları yanıtladı: (2)

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşünde uçakta soruları yanıtladı: (2)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title