Son dakika: ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı: "Üst düzey El Kaide elebaşlarından el-Matar öldürüldü"

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, ABD ordusunun Suriye'de Tel Abyad ilçesine bağlı Suluk kasabası yakınlarında insansız hava aracı ile düzenlenen saldırıda üst düzey El Kaide elebaşlarından Abdülhamid el-Matar'ın öldürüldüğünü duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü John Rigsbee yaptığı yazılı açıklamada, "ABD'nin Suriye'nin kuzeybatısında düzenlediği hava saldırısında üst düzey El Kaide lideri Abdülhamid el-Matar öldürüldü" ifadelerini kullandı. Rigsbee, MQ-9 tipi insansız hava aracı ile gerçekleştirilen saldırıda sivil kayıplara dair herhangi bir bilgi olmadığını kaydederek, "El Kaide, Amerika ve müttefiklerimiz için bir tehdit oluşturmaya devam ediyor. El Kaide Suriye'yi, yeniden inşa etmek, dış örgütlerle koordinasyon sağlamak ve dış operasyonları planlamak için güvenli bir sığınak olarak kullanıyor. El Kaide ayrıca Suriye'yi, Suriye, Irak ve ötesine ulaşan tehditler için bir üs olarak kullanıyor" dedi. Rigsbee, ABD'nin ülkesine zarar vermeyi amaçlayan El Kaide ve diğer terör örgütlerinin üyelerini hedef almaya devam edeceğini belirtti. - WASHINGTON

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