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Son Dakika | ABD donanmasına ait savaş gemisi Sarayburnu Limanı'na demirledi

AA / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel
Son Dakika | ABD donanmasına ait savaş gemisi Sarayburnu Limanı'na demirledi

Son dakika haberler... ABD donanmasına ait bir savaş gemisi, Sarayburnu Limanı'na demirledi.

ABD donanmasına ait bir savaş gemisi, Sarayburnu Limanı'na demirledi.

LCC-20 borda numaralı "USS Mount Whitney" adlı amfibi komuta kontrol gemisinin demirlemesine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri botlarla eşlik ederken, limanda polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

İstanbul'da üç gün kalacak olan geminin, daha sonra tatbikat için Karadeniz'e açılacağı öğrenildi.

AA / Gökhan Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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