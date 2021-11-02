Son dakika: ABD'de ebeveynlerin çoğu Kovid-19 aşısının çocuklarını kısırlaştırabileceği endişesinde

NEW ABD'de yapılan araştırmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı çocukların aşılanmasıyla ilgili ebeveynlerin en büyük endişeleri arasında kısırlık riskinin yer aldığı ortaya çıktı.

Kaiser Aile Vakfınca (KFF) yayımlanan anket, 5 ila 11 yaşındaki çocukların ebeveynlerinin yüzde 66'sının, aşıların ileride evlatlarının doğurganlığını olumsuz etkileyebileceğinden endişe duyduğunu ortaya koydu.

Anket raporunda, "Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) Kovid-19 aşılarının doğurganlık sorunlarına neden olduğuna dair bir kanıt bulunmadığını belirtmesine rağmen ailelerin üçte ikisi halen aşının gelecekte çocuklarının doğurganlığını olumsuz etkileyeceğinden endişe ediyor." tespiti aktarıldı.

Konuyla ilgili Amerikan Pediatri Akademisinin yazılı açıklamasında da "Aşının doğurganlık kaybına yol açabileceğine dair bir kanıt yok. Aşının klinik denemelerinde doğurganlık özel olarak araştırılmamış olsa da denekler arasında veya aşı yaptıran milyonlarca kişi arasında herhangi bir doğurganlık kaybı bildirilmemiştir." ifadesine yer verildi.

Ankete katılan 12-17 yaş arası çocuğu olan ebeveynlerin yüzde 31'i, 5-11 yaş arası çocuk sahiplerinin yüzde 30'u evlatlarına "kesinlikle" aşı yaptırmayacaklarını söyledi.

Her 3 ebeveynden biri ise aşının nasıl çalıştığını görmek için bir süre beklemeyi tercih ettiklerini dile getirdi.

KFF'nin internet sayfasında ayrıca, "KFF Kovid-19 Aşı Monitörü, 12-17 yaş arasındaki gençlerde aşı alımının yavaşladığını gösteriyor." ifadesi yer aldı.

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