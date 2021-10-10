Son dakika... 400 polisle Narko Alan Operasyonu - Haberler
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Son dakika... 400 polisle Narko Alan Operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Denizli'nin farklı noktalarından 400 polisin katılımıyla 'Narko Alan Operasyonu' düzenlendi.

Denizli'nin farklı noktalarından 400 polisin katılımıyla 'Narko Alan Operasyonu' düzenlendi. Narko timleri ve narkotik madde arama köpeklerinin katılımıyla yapılan operasyonda belirli noktalar kapatılarak araç ve şahıslar tek tek incelendi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı 400 polisin katılımıyla 'Narko Alan Operasyonu' düzenlendi. Onlarca noktada başlayan operasyon kapsamında uygulama noktalarında durdurulan araç ve şahıslar tek tek incelendi. Narkotik madde arama köpeği İsko, şüpheli araçlarda narkotik madde aradı. Operasyon kapsamında timlerin Emniyet Müdürlüğünden çıkış anları ve uygulama anları drone ile havadan görüntülendi

Son dakika... 400 polisle Narko Alan Operasyonu

Son dakika... 400 polisle Narko Alan Operasyonu

Son dakika... 400 polisle Narko Alan Operasyonu

Son dakika... 400 polisle Narko Alan Operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
KARŞININ TAKSİSİYİM DİYEREK ÇOCUKLU YOLCUYU ALMAYAN TAKSİCİYE CEZA

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