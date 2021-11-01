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Son dakika 3. sayfa: Yakılan otlar yangına neden oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika 3. sayfa: Yakılan otlar yangına neden oldu

Son dakika haberler: Şanlıurfa'da sulama kanalı çevresinde yakılan kuru otlar yangına neden oldu.

KARAKÖPRÜ, ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da sulama kanalı çevresinde yakılan kuru otlar yangına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre yangın, Karaköprü ilçesinden geçen Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalı çevresinde meydana geldi. İddiaya göre, kanal ve elektrik direkleri çevresinde temizlik için kuru otları ateşe veren ekipler, bir süre sonra büyüyen yangını kontrol edemedi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. - ŞANLIURFA

Son dakika 3. sayfa: Yakılan otlar yangına neden oldu

Son dakika 3. sayfa: Yakılan otlar yangına neden oldu

Son dakika 3. sayfa: Yakılan otlar yangına neden oldu

Son dakika 3. sayfa: Yakılan otlar yangına neden oldu

Son dakika 3. sayfa: Yakılan otlar yangına neden oldu

Son dakika 3. sayfa: Yakılan otlar yangına neden oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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