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Son dakika 3. sayfa: Tur midibüsü ile minibüs kazası kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika 3. sayfa: Tur midibüsü ile minibüs kazası kamerada

Son dakika haberlerine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur midibüsü ile minibüsün çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur midibüsü ile minibüsün çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı. Araçların kavşak sisteminde çarpıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Side ve Kemer Bulvarlarının kesiştiği kavşakta meydana geldi. Çevre yolundan, Side'ye doğru ilerleyen Ali Çınar, idaresindeki 07 AOL 895 plakalı minibüs, 1608 sokaktan kavşağa çıkan Kazım Çaper'in kullandığı 31 KCC 50 plakalı tur midibüsüyle çarpıştı. Kazada yaralanan sürücü Kazım Çaper, 112 sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaza anı kavşakta bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kavşak sisteminden yavaş yavaş karşıya doğru geçen midibüse, minibüsün ortadan çarptığı anlar görüntülerde yer aldı. - ANTALYA

Son dakika 3. sayfa: Tur midibüsü ile minibüs kazası kamerada

Son dakika 3. sayfa: Tur midibüsü ile minibüs kazası kamerada

Son dakika 3. sayfa: Tur midibüsü ile minibüs kazası kamerada

Son dakika 3. sayfa: Tur midibüsü ile minibüs kazası kamerada

Son dakika 3. sayfa: Tur midibüsü ile minibüs kazası kamerada

Son dakika 3. sayfa: Tur midibüsü ile minibüs kazası kamerada

Son dakika 3. sayfa: Tur midibüsü ile minibüs kazası kamerada

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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