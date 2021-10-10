Son dakika 3. sayfa: Tunceli'de örtü yangını büyümeden söndürüldü
Son dakika 3. sayfa haberi: Tunceli'de çıkan örtü yangını büyümeden ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.
TUNCELİ (İHA) - Tunceli'de çıkan örtü yangını büyümeden ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Nazımiye ilçesine bağlı Aşağıdoluca Köyü ve Ilısu Mezrası kırsalında örtü yangını çıktı. Dumanlar gören yöre halkı durumu Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi. Kısa sürede bölgeye giden ekipler, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ
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