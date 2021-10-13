Tanker zincirleme kazaya karışan sürücülerin arasına daldı: 1 ölü - Haberler
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Tanker zincirleme kazaya karışan sürücülerin arasına daldı: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tanker zincirleme kazaya karışan sürücülerin arasına daldı: 1 ölü Karıştığı hasarlı kazanı ardından diğer sürücülerin yanına gelen taksici, tankerin çarpması sonucu hayatını kaybetti Uşak'ta maddi hasarlı zincirleme kazaya karışan üç sürücünün ktan sonra, kaza yerinde bekleyen taksi...

UŞAK (İHA) - Tanker zincirleme kazaya karışan sürücülerin arasına daldı: 1 ölü

Karıştığı hasarlı kazanı ardından diğer sürücülerin yanına gelen taksici, tankerin çarpması sonucu hayatını kaybetti

UŞAK - Uşak'ta maddi hasarlı zincirleme kazaya karışan üç sürücünün ktan sonra, kaza yerinde bekleyen taksi sürücüsüne tanker çarptı. Çarpma sonucu taksi sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken tanker sürücüsü ekiplerce gözaltına alındı.

Kaza, Uşak - Banaz karayolu Kızılcasöğüt Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Uşak'tan Banaz istikametine seyir halinde olan LL-440-LC plakalı kamyonunun yabancı uyruklu sürücüsü R.S., Kızılcasöğüt köyü yakınlarına geldiğinde tekerinin patlaması sonucu aracını yolun sağına park etti. Aynı yöne seyir halinde olan H.D. idaresindeki kamyon, lastiği patladığı için yol kenarında bekleyen araca yaklaştığı sırada yağışla kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak önce önünde seyreden Süleyman Yavuz idaresindeki 64 T 0025 plakalı ticari taksiyle ardından ise park halindeki arızalı araca çarptı.

Boş tanker sürücülerin arasına daldı

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan taksisini 150 metre ileride durdurabilen sürücü Süleyman Yavuz, aracını bırakarak maddi hasarlı kazanın tutanaklarını hazırlamak için diğer 2 sürücünün yanına geldi. Yine Banaz istikametine gitmekte olan O.A. kontrolündeki boş yakıt tankeri, maddi hasarlı zincirleme kazaya karışan 2 kamyonun yanında konuşmakta olan 3 sürücünün arasına daldı. Taksi şoförü Süleyman Yavuz'a çarptıktan sonra kontrolden çıkan tanker, yolun kenarında bulunan tarlaya girerek bir ağaca çarparak durabildi.

Tankerin çarptığı taksici Süleyman Yavuz, olay yerinde hayatını kaybetti. Ölümden kıl payı kurtulan diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan araçların bölgeden uzaklaştırılması sırasında, trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlandı. Hayatını kaybeden taksicinin cenazesi Banaz Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, tanker sürücüsü O.A., gözaltına alındı.

Tanker zincirleme kazaya karışan sürücülerin arasına daldı: 1 ölü

Tanker zincirleme kazaya karışan sürücülerin arasına daldı: 1 ölü

Tanker zincirleme kazaya karışan sürücülerin arasına daldı: 1 ölü

Tanker zincirleme kazaya karışan sürücülerin arasına daldı: 1 ölü

Tanker zincirleme kazaya karışan sürücülerin arasına daldı: 1 ölü

Tanker zincirleme kazaya karışan sürücülerin arasına daldı: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı / Köksal Kılınç - Son Dakika Haberleri
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