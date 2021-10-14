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Son dakika 3. sayfa: Sulama kanalına düşen atı itfaiye kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika 3. sayfa: Sulama kanalına düşen atı itfaiye kurtardı

Son dakika haberler: Mersin'in Tarsus ilçesinde kanala düşen atı itfaiye ekipleri çıkardı.

TARSUS, MERSİN (İHA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde kanala düşen atı itfaiye ekipleri çıkardı.

Tarım üretiminin yoğun olarak yapıldığı Konaklar Mahallesi sınırlarından geçen ve içerisi nebati otlarla kaplı sulama kanalının içine düşen atı gören çevredeki vatandaşlar, durumu Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, su içerisindeki balçığa saplanan ve kıpırdayamayan atı, iş makinası da kullanarak bulunduğu yerden çıkardı. Her hangi bir yara almayan at, sahibine teslim edildi. - MERSİN

Son dakika 3. sayfa: Sulama kanalına düşen atı itfaiye kurtardı

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