Son dakika 3. sayfa: Sobadan çıkan yangında görevli dairesi küle döndü - Haberler
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Son dakika 3. sayfa: Sobadan çıkan yangında görevli dairesi küle döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika 3. sayfa: Sobadan çıkan yangında görevli dairesi küle döndü

Son dakika haberler... Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir apartmanda sobadan çıkan yangında, görevli dairesi küle döndü.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir apartmanda sobadan çıkan yangında, görevli dairesi küle döndü.

İlçeye bağlı Selimiye Mahallesi Göreme Sokak üzerinde bir apartmanın görevlisi, iddiaya göre evlerindeki sobayı yakıp ailesi ile misafirliğe komşusuna gitti. Sobadan çıkan alevlerin koltuklara sıçraması sonucu yangın meydana geldi. Dumanları fark eden apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürülürken, polis ekipleri de tedbir amaçlı apartman sakinlerini tahliye etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Son dakika 3. sayfa: Sobadan çıkan yangında görevli dairesi küle döndü

Son dakika 3. sayfa: Sobadan çıkan yangında görevli dairesi küle döndü

Son dakika 3. sayfa: Sobadan çıkan yangında görevli dairesi küle döndü

Son dakika 3. sayfa: Sobadan çıkan yangında görevli dairesi küle döndü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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