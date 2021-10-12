Son dakika haberleri | Pazardan dönen eski karısını silahla vuran saldırgan yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Pazardan dönen eski karısını silahla vuran saldırgan yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Pazardan dönen eski karısını silahla vuran saldırgan yakalandı

Edinilen son dakika haberine göre Kartal'da pazardan dönen eski karısına sokak ortasında silahla ateş edip başından ve kolundan yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Kartal'da pazardan dönen eski karısına sokak ortasında silahla ateş edip başından ve kolundan yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Şahsın üzerinde bir adet ruhsatsız tabanca ile 2 adet mermi ele geçirildi.

Kartal'da 29 Eylül tarihinde yaşanan olayda, pazardan evine dönen Semiha Şanlı (55), iddiaya göre evinin önünde kendisini bekleyen eski kocası Hikmet G. ile karşılaştı. Saldırgan adam, belinden çıkardığı silah ile 10 yıl önce boşandığı Şanlı'ya birkaç el ateş etti. Kurşunlardan biri Şanlı'nın kafasını sıyırdı. İki kurşun ise kadının koluna isabet etti. Yaralı kadın hastanede tedavi altına alınırken saldırgan koca olay yerinden kaçtı. Hikmet G. (61) isimli şahıs, polis ekipleri tarafından şüphe üzerine bugün Kartal'da Yakacık Caddesi üzerinde durduruldu. Şahsın yapılan üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya takılı halde şarjör ve 2 adet fişek ele geçirildi. Yakalanan ve "kasten öldürmeye teşebbüs" ile "6136 SKM" suçlarından hakkında adli işlem başlatılan şüpheli şahıs, adli makamlara sevk edildi.

(Halit Arslan - Cem Güney Kılıç/İHA)

Son dakika haberleri | Pazardan dönen eski karısını silahla vuran saldırgan yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri: Emniyet müdür yardımcısından polis memuruna şiddet iddiasına soruşturma

Son dakika haberleri: Emniyet müdür yardımcısından polis memuruna şiddet iddiasına soruşturma

 Polis 'Direnme yat' dedi yatmadı, yatırıldı kalkmadı

Polis "Direnme yat" dedi yatmadı, yatırıldı kalkmadı

 Husumetlisinden kaçarken sırtından vurulmuştu! Olay anının kamera görüntüleri ortaya çıktı

Husumetlisinden kaçarken sırtından vurulmuştu! Olay anının kamera görüntüleri ortaya çıktı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu
Magazin Gülşen
Spor Gazeteler Yemek Tarifleri Bülent Ersoy Kerem Aktürkoğlu Süleyman Soylu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Şans Oyunları Mehmet Aktaş Lewis Hamilton Meral Akşener
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri | Pazardan dönen eski karısını silahla vuran saldırgan yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 19:58:51. #1.12#