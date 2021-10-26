Son dakika 3. sayfa: Osmaniye'de narkotik operasyonları - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika 3. sayfa: Osmaniye'de narkotik operasyonları

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika 3. sayfa: Osmaniye'de narkotik operasyonları

Son dakika haberine göre Osmaniye'de düzenlenen narkotik operasyonlarında gözaltına alınan 30 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Haberi Kaydet

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'de düzenlenen narkotik operasyonlarında gözaltına alınan 30 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Kadirli İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında ilçelerin genelinde bir hafta boyunca operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 30 şüpheliden 3'ü adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gözaltına alınan şahısların ev, iş yeri, otomobil ve üst aramalarında 2 kilo 58 gram esrar, 638 adet yeşil reçeteye tabii hap, 22 adet captagon hap, 278.8 gram metamfetamin, 4.96 gram eroin, 10. 84 gram bonzai, 3 adet hassas terazi ile 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. - OSMANİYE

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
İntihar etmek için çıktığı köprüde sara nöbeti geçirince hayatı kurtuldu

İntihar etmek için çıktığı köprüde sara nöbeti geçirince hayatı kurtuldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title