Son dakika 3. sayfa: Osmaniye'de narkotik operasyonları

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'de düzenlenen narkotik operasyonlarında gözaltına alınan 30 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Kadirli İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında ilçelerin genelinde bir hafta boyunca operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 30 şüpheliden 3'ü adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gözaltına alınan şahısların ev, iş yeri, otomobil ve üst aramalarında 2 kilo 58 gram esrar, 638 adet yeşil reçeteye tabii hap, 22 adet captagon hap, 278.8 gram metamfetamin, 4.96 gram eroin, 10. 84 gram bonzai, 3 adet hassas terazi ile 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. - OSMANİYE

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