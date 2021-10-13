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Son dakika 3. sayfa: Kocaeli'de kentsel arama kurtarma tatbikatı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika 3. sayfa: Kocaeli'de kentsel arama kurtarma tatbikatı yapıldı

Son dakika habere göre Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 75 kişilik ekibin katılımıyla, kentsel arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 75 kişilik ekibin katılımıyla, kentsel arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Kocaeli Valiliği koordinesinde, İl Afet Ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında tatbikat yapıldı. Kartepe ilçesi Derbent Mahallesinde yapılan kentsel arama kurtarma tatbikatına, arama kurtarma, sağlık, güvenlik, trafik ve yerleştirme çalışma grupları yer aldı. Çalışma gruplarının ekipmanlarıyla birlikte katıldığı tatbikatta, kentsel arama kurtarma ve yaralı kurtarma aksiyonları gerçekleştirildi.

Tatbikata 11 AFAD personeli, 2 müdahale aracı, 3 intikal aracı, 6 itfaiye personeli, 5 Jandarma Arama Kurtarma (JAK) personeli, 2 arama kurtarma köpeği başta olmak üzere toplam 75 kişilik ekip katıldı. - KOCAELİ

Son dakika 3. sayfa: Kocaeli'de kentsel arama kurtarma tatbikatı yapıldı

Son dakika 3. sayfa: Kocaeli'de kentsel arama kurtarma tatbikatı yapıldı

Son dakika 3. sayfa: Kocaeli'de kentsel arama kurtarma tatbikatı yapıldı

Son dakika 3. sayfa: Kocaeli'de kentsel arama kurtarma tatbikatı yapıldı

Son dakika 3. sayfa: Kocaeli'de kentsel arama kurtarma tatbikatı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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