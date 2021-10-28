İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesinde dehşete düşüren olay - Haberler
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İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesinde dehşete düşüren olay

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kocaeli'de bir şüpheli, öldürdüğü sevgilisini ticari taksi içerisinde Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesine bıraktı.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de bir şüpheli, öldürdüğü sevgilisini ticari taksi içerisinde Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesine bıraktı.

Olay, Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde sabah saatlerinden meydana geldi. İddiaya göre, sevgilisini öldüren zanlı, daha sonra cesedi ticari taksi içerisine koyarak, emniyet müdürlüğünün bahçesine bıraktı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri taksi içerisindeki kadının hayatını kaybettiğini belirlerken, zanlı ise gözaltına alındı.

(Cihan Atik-İHA)

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesinde dehşete düşüren olay

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesinde dehşete düşüren olay

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesinde dehşete düşüren olay

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesinde dehşete düşüren olay

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesinde dehşete düşüren olay

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesinde dehşete düşüren olay

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesinde dehşete düşüren olay

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesinde dehşete düşüren olay
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