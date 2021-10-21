Son dakika 3. sayfa: Kasten adam öldürme olayının firarisi İran'da yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika 3. sayfa: Kasten adam öldürme olayının firarisi İran'da yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika 3. sayfa: Kasten adam öldürme olayının firarisi İran'da yakalandı

Son dakika 3. sayfa haberi: Van'ın Erciş ilçesinde kasten adam öldürme olayının firarisi, kaçtığı İran'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Van'ın Erciş ilçesinde kasten adam öldürme olayının firarisi, kaçtığı İran'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Erciş ilçesine bağlı Evbeyli Mahallesinde 29 Ağustos 2021 günü meydana gelen ateşli silahla kasten adam öldürme olayının firari şüphelisi M.V.K isimli şahsın, yapılan istihbari çalışmalar neticesinde İran'a kaçtığı tespit edildi. Bunun üzerine İran yetkilileri ile mülki ve adli makamlar aracılığı ile yapılan yazışmalar neticesinde yeri tespit edilen şüpheli M.V.K isimli şahıs 17 Ekim 2021 tarihinde Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Gürbulak Sınır Kapısında İranlı makamlardan teslim alınarak Türkiye'ye getirildi. Olayla ilgili yakalanan M.V.K isimli şahıs gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilmiş olup tutuklanmıştır" denildi. - VAN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Beşiktaş ve Şişli'yi mesken tutmuşlardı! Yabancı kadınlara zorla fuhuş yaptıran çeteye operasyon

Beşiktaş ve Şişli'yi mesken tutmuşlardı! Yabancı kadınlara zorla fuhuş yaptıran çeteye operasyon
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title