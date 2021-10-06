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Son dakika 3. sayfa: Kamyonun çarptığı otomobil hurdaya döndü, sürücüsü hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Kamyonun çarptığı otomobil hurdaya döndü, sürücüsü hayatını kaybetti Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında kamyonun çarptığı otomobilin sürücüsü, olay yerinde hayatını kaybetti.

UŞAK (İHA) - Kamyonun çarptığı otomobil hurdaya döndü, sürücüsü hayatını kaybetti

UŞAK - Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında kamyonun çarptığı otomobilin sürücüsü, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Afyonkarahisar - Uşak karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Banaz'dan Dumlupınar istikametine seyir halinde olan Ahmet Yılmaz kontrolündeki 64 AS 717 plakalı Ford marka otomobile, Afyonkarahisar istikametinden gelen İbrahim Cin (44), kontrolündeki 45 RU 414 kamyon çarptı. Vatandaşların ihbarı sonrasında olay yerine sağlık ekipleri, polis ve jandarma sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, otomobil sürücüsü Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yılmaz'ın cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne İbrahim Cin ise ekiplerce gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika 3. sayfa: Kamyonun çarptığı otomobil hurdaya döndü, sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika 3. sayfa: Kamyonun çarptığı otomobil hurdaya döndü, sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika 3. sayfa: Kamyonun çarptığı otomobil hurdaya döndü, sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika 3. sayfa: Kamyonun çarptığı otomobil hurdaya döndü, sürücüsü hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı / Köksal Kılınç - Son Dakika Haberleri
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