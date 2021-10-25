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Kaçak elektrik yangına neden oldu... Panikleyen kadın balkona çıkarak 'korkuyorum' diye ağladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kaçak elektrik yangına neden oldu.

AVCILAR, İSTANBUL (İHA) - Kaçak elektrik yangına neden oldu... Panikleyen kadın balkona çıkarak 'korkuyorum' diye ağladı

İSTANBUL - Avcılar'da, 4 katlı binanın elektrik saatinde yangın çıktı. Balkona çıkıp 'korkuyorum' diyerek ağlayan kadını itfaiye ekipleri sakinleştirdi.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Avcılar Denizköşkler Mahallesi Erişir Sokaktaki 4 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, elektriği kesilen bir bina sakini, elektriğini kaçak olarak bağladı. Sigortanın kısa devre yapmasıyla yangın çıktı. Kısa sürede dumanlar tüm apartmanı sardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etmeye çalıştığı sırada kısa süreli patlamalar meydana geldi.

"Korkuyorum' diyerek ağladı"

Bu sırada korkup panik yapan bir kadın, 'korkuyorum' diyerek ağlamaya başladı. İtfaiye amiri kadının sakinleştirdi. Bir süre sonra yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Kimsenin yaralanmadığı yangında hasar meydana geldi.

Yangını anlatan bina sakini Hülya Eti isimli kadın, "Birinci kattakiler, elektriği kaçak olarak kullanıyor. Bir kere oldu saatlerimiz yandı, bu ikinci yanışımız. Yaralanan yok" diye konuştu.

Binada daha önce de elektrik saatinden yangın çıktığı öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

Kaçak elektrik yangına neden oldu... Panikleyen kadın balkona çıkarak 'korkuyorum' diye ağladı

Kaçak elektrik yangına neden oldu... Panikleyen kadın balkona çıkarak 'korkuyorum' diye ağladı

Kaçak elektrik yangına neden oldu... Panikleyen kadın balkona çıkarak 'korkuyorum' diye ağladı

Kaçak elektrik yangına neden oldu... Panikleyen kadın balkona çıkarak 'korkuyorum' diye ağladı

Kaçak elektrik yangına neden oldu... Panikleyen kadın balkona çıkarak 'korkuyorum' diye ağladı

Kaçak elektrik yangına neden oldu... Panikleyen kadın balkona çıkarak 'korkuyorum' diye ağladı

Kaçak elektrik yangına neden oldu... Panikleyen kadın balkona çıkarak 'korkuyorum' diye ağladı
İhlas Haber Ajansı / Medeni Topaloğlu - Son Dakika Haberleri
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