Son dakika 3. sayfa: Jandarmadan 180 bin liralık bandrolsüz içki operasyonu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika 3. sayfa: Jandarmadan 180 bin liralık bandrolsüz içki operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika 3. sayfa: Jandarmadan 180 bin liralık bandrolsüz içki operasyonu

Son dakika gelişmesine göre İzmir'de jandarma ekiplerinin bir işletmeye yaptığı operasyonda piyasa değeri yaklaşık 180 bin lira olan bandrolsüz içki ele geçirildi.

İZMİR (İHA) - İzmir'de jandarma ekiplerinin bir işletmeye yaptığı operasyonda piyasa değeri yaklaşık 180 bin lira olan bandrolsüz içki ele geçirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; halk sağlığının korunması, sahte ve kaçak içki ticareti ile kullanımının engellenmesi amacıyla Foça Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen istihbari çalışmalar sonucu, bir işletmede kaçak/sahte alkollü içki üretilerek bandrolsüz bir şekilde satışının yapıldığı bilgisini aldı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ve İzmir Vergi Denetim Koordinasyon Merkezi ekipleri, 7 Ekim'de bahse konu işletmede denetim yaptı. Adli makamlardan alınan arama ve el koyma kararına istinaden işletmede yapılan aramada 150 cc'lik 2 bin 433 şişe, 70 cc"ik bin 32 şişe olmak üzere toplam 3 bin 465 şişe bandrolsüz alkollü içki ele geçirildi.

Ele geçirilen alkollü içkilerin piyasa değerinin yaklaşık 180 bin lira olduğu ifade edilirken, şüpheliler B.A. ve H.K. hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldı. - İZMİR

Son dakika 3. sayfa: Jandarmadan 180 bin liralık bandrolsüz içki operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Sevgilisini öldürüp canına kıyan gencin cebinden mektup çıktı! Bütün gizemi o satırlar çözecek

Sevgilisini öldürüp canına kıyan gencin cebinden mektup çıktı! Bütün gizemi o satırlar çözecek

 Genç adam, 20 günlük bebeğine doyamadan cinayete kurban gitti

Genç adam, 20 günlük bebeğine doyamadan cinayete kurban gitti

 Çocukları eve girince büyük yıkım yaşadı! Anne ve babalarını yan yana ölü buldular

Çocukları eve girince büyük yıkım yaşadı! Anne ve babalarını yan yana ölü buldular
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Numan Kurtulmuş Mahmut Özer Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Mustafa Keser
Spor Ferdi Kadıoğlu Ali Koç Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Mehmet Akif Ersoy Mehmet Nuri Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika 3. sayfa: Jandarmadan 180 bin liralık bandrolsüz içki operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 14:29:13. #1.13#