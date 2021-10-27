Son dakika 3. sayfa: Jandarma çocuklara doğa ve hayvan sevgisini anlattı

EYÜP, İSTANBUL (İHA) - Denizli İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığınca, öğrencilere "doğa ve hayvan sevgisi" konulu eğitim semineri düzenlendi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığınca, Honaz ilçesi Şehit Eyüp Altun ilkokulunda öğrencilere "doğa ve hayvan sevgisi" konulu eğitim semineri düzenlendi. Yapılan seminerde doğanın sadece insanlar için değil tüm canlılar için oluştuğu, bunun için doğada hayatını sürdüren tüm canlıları sevilmesi gerektiği, onlar adına yararlı etkinlikler yapılmanın gerektiği konularında bilgilendirildi. Ayrıca öğrencilere sokaktaki can dostlarını büyütüp besleyerek hayvan sevgisi kazanılması, sokak hayvanlarının insanlarda sevgi ve onların hayatına saygı duyulmasının dışında bir beklentisi olmadığı, sadece evlerin önüne bir kap su konularak bile onları besleyebilecekleri hususları anlatıldı.

Jandarma arama kurtarma köpek unsurunca çocuklara arama kurtarma köpeği Ortoz'un gösterisi izlettirildi. Öğrencilerin Ortoz'la güzel vakit geçirmesi ekipler tarafından sağlandı. - DENİZLİ