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Son dakika 3. sayfa: İzmir'de HDP ilçe başkanlarına gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre İzmir'de HDP ilçe başkanlarına gözaltı İzmir'de sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen, aralarında HDP Torbalı ve Karabağlar ilçe başkanlarının da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR (İHA) - İzmir'de HDP ilçe başkanlarına gözaltı

İZMİR - İzmir'de sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen, aralarında HDP Torbalı ve Karabağlar ilçe başkanlarının da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen, aralarında HDP Torbalı ve Karabağlar ilçe başkanlarının da bulunduğu 17 şüpheli ile PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik İzmir merkezi ve ilçelerinde bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen HDP Torbalı ve Karabağlar ilçe başkanlarının da aralarında olduğu 15 şüpheli ile terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 2 şüpheli olmak üzere toplam 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital malzemelere incelenmek üzere el konuldu. Şüphelilerin tahkikat işlemlerinin İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde devam ettiği öğrenildi.

Son dakika 3. sayfa: İzmir'de HDP ilçe başkanlarına gözaltı

Son dakika 3. sayfa: İzmir'de HDP ilçe başkanlarına gözaltı

Son dakika 3. sayfa: İzmir'de HDP ilçe başkanlarına gözaltı

Son dakika 3. sayfa: İzmir'de HDP ilçe başkanlarına gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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