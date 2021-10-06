Son dakika haberleri! İstanbul Valiliğinden, Ataşehir'de kağıt toplayıcılarına yapılan operasyonla ilgili açıklama - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! İstanbul Valiliğinden, Ataşehir'de kağıt toplayıcılarına yapılan operasyonla ilgili açıklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! İstanbul Valiliğinden, Ataşehir'de kağıt toplayıcılarına yapılan operasyonla ilgili açıklama

Son dakika haberi: Ataşehir'de ruhsatsız olarak atık toplama ve ayırma faaliyeti gösteren yerlere yönelik, İstanbul Valiliği, Ataşehir Kaymakamlığı, Ataşehir Belediye Başkanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğünün 626 personelinin katılımıyla eş zamanlı denetim düzenlendi.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (İHA) - Ataşehir'de ruhsatsız olarak atık toplama ve ayırma faaliyeti gösteren yerlere yönelik, İstanbul Valiliği, Ataşehir Kaymakamlığı, Ataşehir Belediye Başkanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğünün 626 personelinin katılımıyla eş zamanlı denetim düzenlendi. Mevzuata aykırı koşullarda atık toplama ve ayırma faaliyeti yapılan 48 adreste yapılan denetimde, düzensiz göç kapsamındaki 78 yabancı uyruklu şahıs, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Ataşehir'de ruhsatsız olarak atık toplama ve ayırma faaliyeti gösteren yerlere yönelik olarak gece saatlerinde denetim düzenlendi

İstanbul Valiliği'nce konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Ataşehir ilçemizde ruhsatsız olarak atık toplama ve ayırma faaliyeti gösteren yerlere yönelik, Valiliğimiz, Ataşehir Kaymakamlığı, Ataşehir Belediye Başkanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğünün (626) personelinin katılımıyla eş zamanlı bir denetim gerçekleştirilmiştir. Mevzuata aykırı bir şekilde ve sağlıksız koşullarda atık toplama ve ayırma faaliyeti yapılan (48) farklı yerde, arama kararına istinaden yapılan aramalarda sosyal güvenceden yoksun bir şekilde çalıştırıldıkları tespit edilen düzensiz göç kapsamındaki (78) yabancı uyruklu şahıs, sınır dışı işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilmiştir. Yapılan çalışmalarda; (90) çekçek aracı ve (136) boş çuval ile (30) tona yakın kağıt ve plastik atık elde edilmiş, (30) adreste tahliye, (15) adreste de belediye ekiplerince yıkım işlemi gerçekleştirilmiştir. Denetimlerimizin hedefi, atıkların geri kazanımı için yapılan toplama ve geri dönüşüm faaliyetlerinin mevzuat hükümlerine uygunluğunun sağlanmasından ibarettir. Gerçekleştirilen denetimlere katılan kurumlarımızın personeli ve çalışmalarımıza destek veren Ataşehirli hemşerilerimize teşekkür ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

(Cem Güney Kılıç/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
34 öğrencinin hastanelik olduğu okulun kantinindeki gıdalardan numune alındı (2)

34 öğrencinin hastanelik olduğu okulun kantinindeki gıdalardan numune alındı (2)

 İstanbul'da eş zamanlığı kağıt toplayıcılığı operasyonu! Hepsi ülkeye kaçak girmiş

İstanbul'da eş zamanlığı kağıt toplayıcılığı operasyonu! Hepsi ülkeye kaçak girmiş
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Mustafa Destici Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Bülent Ersoy Mehmet Ali Erbil
Spor Aykut Kocaman Muslera Kim Min-jae Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Mimar Sinan Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri! İstanbul Valiliğinden, Ataşehir'de kağıt toplayıcılarına yapılan operasyonla ilgili açıklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 16:20:20. #1.13#