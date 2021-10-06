Son dakika haberleri! İstanbul Valiliğinden, Ataşehir'de kağıt toplayıcılarına yapılan operasyonla ilgili açıklama

ATAŞEHİR, İSTANBUL (İHA) - Ataşehir'de ruhsatsız olarak atık toplama ve ayırma faaliyeti gösteren yerlere yönelik, İstanbul Valiliği, Ataşehir Kaymakamlığı, Ataşehir Belediye Başkanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğünün 626 personelinin katılımıyla eş zamanlı denetim düzenlendi. Mevzuata aykırı koşullarda atık toplama ve ayırma faaliyeti yapılan 48 adreste yapılan denetimde, düzensiz göç kapsamındaki 78 yabancı uyruklu şahıs, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Ataşehir'de ruhsatsız olarak atık toplama ve ayırma faaliyeti gösteren yerlere yönelik olarak gece saatlerinde denetim düzenlendi

İstanbul Valiliği'nce konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Ataşehir ilçemizde ruhsatsız olarak atık toplama ve ayırma faaliyeti gösteren yerlere yönelik, Valiliğimiz, Ataşehir Kaymakamlığı, Ataşehir Belediye Başkanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğünün (626) personelinin katılımıyla eş zamanlı bir denetim gerçekleştirilmiştir. Mevzuata aykırı bir şekilde ve sağlıksız koşullarda atık toplama ve ayırma faaliyeti yapılan (48) farklı yerde, arama kararına istinaden yapılan aramalarda sosyal güvenceden yoksun bir şekilde çalıştırıldıkları tespit edilen düzensiz göç kapsamındaki (78) yabancı uyruklu şahıs, sınır dışı işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilmiştir. Yapılan çalışmalarda; (90) çekçek aracı ve (136) boş çuval ile (30) tona yakın kağıt ve plastik atık elde edilmiş, (30) adreste tahliye, (15) adreste de belediye ekiplerince yıkım işlemi gerçekleştirilmiştir. Denetimlerimizin hedefi, atıkların geri kazanımı için yapılan toplama ve geri dönüşüm faaliyetlerinin mevzuat hükümlerine uygunluğunun sağlanmasından ibarettir. Gerçekleştirilen denetimlere katılan kurumlarımızın personeli ve çalışmalarımıza destek veren Ataşehirli hemşerilerimize teşekkür ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

(Cem Güney Kılıç/İHA)

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