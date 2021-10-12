Son dakika 3. sayfa: Edirne'de sel suları asfaltı söktü, iş yerlerini su bastı, otomobiller yolda kaldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika 3. sayfa: Edirne'de sel suları asfaltı söktü, iş yerlerini su bastı, otomobiller yolda kaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika 3. sayfa: Edirne'de sel suları asfaltı söktü, iş yerlerini su bastı, otomobiller yolda kaldı

Son dakika haber... Edirne'de şiddetli yağış ve kanalizasyon yetersizliğinin sebep olduğu taşkın suları asfaltları yerinden söktü, birçok iş yerini de su bastı, bazı otomobiller ise yolda mahsur kaldı.

EDİRNE (İHA) - Edirne'de şiddetli yağış ve kanalizasyon yetersizliğinin sebep olduğu taşkın suları asfaltları yerinden söktü, birçok iş yerini de su bastı, bazı otomobiller ise yolda mahsur kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kuvvetli yağış ve su baskınları uyarısı yaptığı Edirne'de sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağış etkisini gösterdi. Şiddetli yağış sebebiyle kent merkezinde birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu. Ayrıca Şükrüpaşa Mahallesinde birçok caddede şiddetli yağış sebebiyle asfaltlar yerinden söküldü. Kanalizasyon yetersizliği dolayısıyla birçok iş yerini su bastı. Bazı otomobiller ise yolda kaldı. Yolda kalan bir otomobili itfaiye ekipleri itekledi.

"Bu rezillik"

Şükrüpaşa Mahallesinde yol çalışmasının yeni yapıldığı bölgede iş yerini su basan Nazmiye Kasırga, Edirne Belediyesine tepki göstererek, "Yol çalışmasının sonucu bu işte, üç ayda iki kez. Bu rezillik. Biz 16 senedir buradayız, şimdiye kadar bir damla bile su girmiyordu. Geçen sefer bir buçuk ay uğraştık ve temizledik. Ben bütün Şükrüpaşa'nın kanalizasyonunu temizliyorum. Yazık günah, 29 yıllık emeğimiz bu ya. Her şeyi yeniden, sıfırdan yaptık" diye tepki gösterdi.

Yağış sonrası su basan ve maddi harar meydana gelen işyerleri, sahipleri tarafından temizlendi. - EDİRNE

Son dakika 3. sayfa: Edirne'de sel suları asfaltı söktü, iş yerlerini su bastı, otomobiller yolda kaldı

Son dakika 3. sayfa: Edirne'de sel suları asfaltı söktü, iş yerlerini su bastı, otomobiller yolda kaldı

Son dakika 3. sayfa: Edirne'de sel suları asfaltı söktü, iş yerlerini su bastı, otomobiller yolda kaldı

Son dakika 3. sayfa: Edirne'de sel suları asfaltı söktü, iş yerlerini su bastı, otomobiller yolda kaldı

Son dakika 3. sayfa: Edirne'de sel suları asfaltı söktü, iş yerlerini su bastı, otomobiller yolda kaldı

Son dakika 3. sayfa: Edirne'de sel suları asfaltı söktü, iş yerlerini su bastı, otomobiller yolda kaldı

Son dakika 3. sayfa: Edirne'de sel suları asfaltı söktü, iş yerlerini su bastı, otomobiller yolda kaldı

Son dakika 3. sayfa: Edirne'de sel suları asfaltı söktü, iş yerlerini su bastı, otomobiller yolda kaldı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Hulusi Akar İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Seda Sayan Işıl Sergen Seren Serengil
Spor Ali Koç Ozan Tufan Şenol Güneş Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Hasan Doğan Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika 3. sayfa: Edirne'de sel suları asfaltı söktü, iş yerlerini su bastı, otomobiller yolda kaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 11:31:38. #1.13#