Son dakika 3. sayfa: Didim'deki cinayette 'kan davası' şüphesi

DİDİM, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Didim ilçesinde dün gece silahla vurularak öldürülen Abdulkadir Görmez'in cinayetiyle ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı. Cinayet şüphelilerinin Mayıs 2021'de işlenen cinayete kurban giden 18 yaşındaki Yusuf Bulgan'ın akrabaları olması, cinayetin kan davası nedeniyle işlendiği yönündeki şüpheleri arttırdı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nden 5 el silah sesi geldiğini duyan ve bölgeden kaçarak uzaklaşanların olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerinde gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde bir kişinin silahla vurularak hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından şahsın 35 yaşındaki Abdulkadir Görmez olduğu tespit edilirken, cinayetle ilgili çalışma başlatıldı.

Kameralar mercek altına alındı

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgedeki tüm güvenlik kameralarını inceleme altına alırken, Abdulkadir Görmez'in gittiği güzergahlar tek tek belirlendi. Didim Belediyesi yakınlarında bulunan bir süpermarkete giren ve alışveriş yapan Görmez'in evinin güzergahında iken kendisini yaya olarak birkaç kişi ile içinde yalnızca sürücü bulunan bir aracın takip ettiği tespit edildi.

Kan davası şüphesi

Cinayetle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların, 27 Mayıs 2021'de görüştüğü kızın ağabeyi tarafından öldürülen Yusuf Bulgan'ın iki kardeşi ile 6 akrabası olduğu öğrenildi. Öte yandan cinayete kurban giden Abdulkadir Görmez'in ise Mayıs ayında işlenen cinayette Bulgan'ı bıçaklayarak öldüren Murat Görmez'in de amcası olduğu kaydedildi.

Evleri arandı

Emniyete götürülen 8 şüphelinin ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, güvenlik kameralarından yola çıkarak inceleme yapan polis ekipleri çalışmalarını derinleştirdi. Cinayette kullanıldığı tahmin edilen 09 YS plakalı araç tespit edilerek muhafaza altına alındı. 3 mahallede de belirlenen evlerde arama yapıldı. Araçta cinayetle ilgili delillere ulaşan polis ekipleri, evlerde yapılan aramalarda da 2 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirdi. Suç aleti silahın ele geçirilemediği ve soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü bilgisine ulaşıldı. - AYDIN