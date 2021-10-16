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Son dakika 3. sayfa: Dere yatağına uçan otomobildeki 2 kişi ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika 3. sayfa: Dere yatağına uçan otomobildeki 2 kişi ölü bulundu

Son dakika 3. sayfa haberi... Bolu'nun Gerede ilçesinde sürücülerin dere yatağına uçmuş halde araç gördükleri ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler, araçtaki 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

BOLU (İHA) - Bolu'nun Gerede ilçesinde sürücülerin dere yatağına uçmuş halde araç gördükleri ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler, araçtaki 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza, Gerede ilçesi D-750 Karayolu Aktaş köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Gerede istikametine seyir halinde olan sürücüler, yol kenarındaki dere yatağında ters dönmüş bir araç gördü. Aracı gören vatandaşlar durumu 112 Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, 26 ADJ 121 plakalı Honda marka otomobilde bulunan sürücü Kübra Dikmen (24) ve araçtaki yolcu Ozan Güder'in (28) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Dikmen ve Güder'in cesetleri Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU

Son dakika 3. sayfa: Dere yatağına uçan otomobildeki 2 kişi ölü bulundu

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