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Son dakika 3. sayfa: Başkent'te belediye otobüsü ile servis minibüsünün karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika 3. sayfa: Başkent'te belediye otobüsü ile servis minibüsünün karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı

Son dakika haberlerine göre Ankara'nın Sincan ilçesinde belediye otobüsü ile servis aracının karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı.

SİNCAN, ANKARA (İHA) - Ankara'nın Sincan ilçesinde belediye otobüsü ile servis aracının karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, Vatan Caddesi Koray Sokak kavşağında meydana geldi. Sürücü Hakan A., idaresindeki 06 CJZ 480 plakalı servis ile Vatan Caddesini takiben Sincan merkez istikametine seyir halindeyken, Koray Sokak Kavşağına geldiğinde sola dönmek için manevra yaptığı sırada arkasından aynı yön ve istikamette sürücü Necmeddin A. idaresindeki 06 DT 9939 plakalı EGO otobüsü ile çarpıştı. Çarpışma neticesi 06 DT 9939 plakalı EGO otobüsünde çarpmanın etkisi ile karşı seride geçerek ters istikamette Sincan merkezden Saraycık istikametine gitmekte olan sürücü Abdülkadir A. idaresindeki 06 PJR 68 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucunda ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere sevk edildi. - ANKARA

Son dakika 3. sayfa: Başkent'te belediye otobüsü ile servis minibüsünün karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı

Son dakika 3. sayfa: Başkent'te belediye otobüsü ile servis minibüsünün karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı

Son dakika 3. sayfa: Başkent'te belediye otobüsü ile servis minibüsünün karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı

Son dakika 3. sayfa: Başkent'te belediye otobüsü ile servis minibüsünün karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı

Son dakika 3. sayfa: Başkent'te belediye otobüsü ile servis minibüsünün karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı

Son dakika 3. sayfa: Başkent'te belediye otobüsü ile servis minibüsünün karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı

Son dakika 3. sayfa: Başkent'te belediye otobüsü ile servis minibüsünün karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı

Son dakika 3. sayfa: Başkent'te belediye otobüsü ile servis minibüsünün karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı

Son dakika 3. sayfa: Başkent'te belediye otobüsü ile servis minibüsünün karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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