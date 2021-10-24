Son dakika 3. sayfa: Balıkesir'de aranan 40 şahıs gözaltına alındı

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'de polis ekiplerinin il genelinde yaptığı asayiş operasyonlarında 40 aranan şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 6 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla İl Merkezinde, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Kepsut, Manyas ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda 40 aranan şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 6 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 6 adet ateşli silah ve bunlara ait 22 adet fişek, 4 adet tüfek ve bunlara ait 16 adet kartuş ve 2 adet kurusıkı tabanca ve 65 fişek ele geçirdi. - BALIKESİR