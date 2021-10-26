Son dakika 3. sayfa: Babayı öldürüp oğlu yaralayan sanığa 32 yıl hapis cezası verildi

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de tartıştığı baba ile oğuldan, babanın ölümüne, oğlunun ise yaralanmasına sebep olan Ali Baytekin, 32 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası aldı.

Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Ali Baytekin ve taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu. Selami Gümüş'ü öldüren ve oğlu Ali Gümüş'ü bıçakla yaralayan sanık Ali Baytekin hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti.

"Vicdan azabı çekiyorum"

Bugün Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında Selami Gümüş'e yönelik "kasten öldürme" ve oğlu Ali Gümüş'e karşı da "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan Ali Baytekin, "11 aydır cezaevindeyim. Pişmanım. Vicdan azabı çekiyorum. Kasten öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Olay aniden gelişti. Olaydan dolayı pişmanım. Selami'nin ölmesinden dolayı vicdan azabı çekiyorum" dedi.

Görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti tutuklu sanık Baytekin hakkında maktül Selami Gümüş'ü "Kasten öldürme" suçundan iyi hal indirimiyle 25 yıl, Ali Gümüş'ü ise "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 7 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası verdi. Toplamda 32 yıl 2 ay 20 gün ceza alan Ali Baytekin, cezaevine götürüldü.

Olayın geçmişi

Olay, 4 Ocak günü Odunpazarı ilçesine bağlı Gökmeydan Mahallesi Canay Sokak'ta meydana geldi. Selami Gümüş ve oğlu Ali Gümüş, yolda karşılaştıkları Ali Baytekin ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Baytekin, üzerinde taşıdığı bıçakla baba Selami Gümüş'ü göğsünden, oğlu Ali Gümüş'ü ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan baba ve oğlu ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Selami Gümüş, tedavi gördüğü Eskişehir Şehir Hastanesi'nde 6 gün sonra yaşamını yitirdi. Olayın ardından gözaltına alınan Ali Baytekin ise çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. - ESKİŞEHİR

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