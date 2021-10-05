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Son dakika 3. sayfa: Ardahan'da yoğun sis kazaya neden oldu: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika 3. sayfa: Ardahan'da yoğun sis kazaya neden oldu: 1 yaralı

Son dakika haberi: Ardahan'da yoğun sis nedeniyle kamyonet ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

ARDAHAN (İHA) - Ardahan'da yoğun sis nedeniyle kamyonet ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ardahan'ı Artvin'e bağlayan Ardanuç yolunun 2 bin 581 rakımlı Bülbülan Yaylası mevkiinde sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. Ardanuç yolunun Bülbülan Yaylası mevkiinde Musa Ş. idaresindeki 08 AAV 865 plakalı kamyonet ile 08 AAU 298 plakalı tır yoğun sis nedeniyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü Musa Ş. hafif şekilde yaralandı.

Kaza nedeniyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Araçlarda ise maddi hasar oluştu. - ARDAHAN

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