Son dakika haberi: 3 katlı binanın teras katında korkutan yangın - Haberler
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Son dakika haberi: 3 katlı binanın teras katında korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre 3 katlı binanın teras katında korkutan yangın Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan 3 katlı binanın teras katında yangın çıktı.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - 3 katlı binanın teras katında korkutan yangın

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan 3 katlı binanın teras katında yangın çıktı.

Yangın saat 01.30 sıralarında Ertuğrulgazi mahallesi Işın sokakta bulunan 3 katlı apartmanın teras katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın çatıyı sardı. Aile bireyleri dışarıya çıkarak durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdiler. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri de yangın yerinde güvenlik önlemi aldılar.

İtfaiye ekipleri yangına merdivenli araçla müdahale ederek yarım saatte, çevre binalara sıçramadan söndürdüler.

Yangın sonucu teras ve çatıda hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Son dakika haberi: 3 katlı binanın teras katında korkutan yangın

Son dakika haberi: 3 katlı binanın teras katında korkutan yangın

Son dakika haberi: 3 katlı binanın teras katında korkutan yangın

Son dakika haberi: 3 katlı binanın teras katında korkutan yangın

Son dakika haberi: 3 katlı binanın teras katında korkutan yangın

Son dakika haberi: 3 katlı binanın teras katında korkutan yangın

Son dakika haberi: 3 katlı binanın teras katında korkutan yangın

Son dakika haberi: 3 katlı binanın teras katında korkutan yangın

Son dakika haberi: 3 katlı binanın teras katında korkutan yangın

Son dakika haberi: 3 katlı binanın teras katında korkutan yangın

Son dakika haberi: 3 katlı binanın teras katında korkutan yangın

Son dakika haberi: 3 katlı binanın teras katında korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - Son Dakika Haberleri
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