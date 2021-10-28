Son dakika: 29 EKİM KUTLAMALARINDA ENGELLİ ÇOCUKLAR POLİSLE BİRLİKTE ŞEHİR TURU ATTI - Haberler
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Son dakika: 29 EKİM KUTLAMALARINDA ENGELLİ ÇOCUKLAR POLİSLE BİRLİKTE ŞEHİR TURU ATTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... ADANA Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi, Gönüllü Anneler Topluluğu ile birlikte, 29 Ekim Cumhuriyet kutlamaları kapsamında yaklaşık 50 engelli öğrenci polis araçları ve Büyükşehir Belediyesine ait üstü açık otobüsle şehir turu attı.

ADANA Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi, Gönüllü Anneler Topluluğu ile birlikte, 29 Ekim Cumhuriyet kutlamaları kapsamında yaklaşık 50 engelli öğrenci polis araçları ve Büyükşehir Belediyesine ait üstü açık otobüsle şehir turu attı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ve Gönüllü Anneler Topluluğu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliği düzenledi. Yaklaşık 50 engelli öğrenci, Büyükşehir Belediyesi'ne ait üstü açık otobüs ve polis araçlarıyla birlikte konvoy eşliğinde şehir turu attı. Konvoy ve şarkılar eşliğinde Sarıçam Belediyesi hizmet binası bahçesine gelen çocuklar, hazırladıkları gösterileri sundu. Gösteri hazırlayan çocuklara arkadaşları ise Türk bayraklarını sallayarak destek verdi.

Engelli Selinay Özcan'ın annesi Dilek Özcan, Cumhuriyet Bayramı'nda engelli annesi olarak hatırlanmalarının kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, polislerle birlikte çocuklarının şehir turu attıkları için çok sevindiklerini söyledi.

Son dakika: 29 EKİM KUTLAMALARINDA ENGELLİ ÇOCUKLAR POLİSLE BİRLİKTE ŞEHİR TURU ATTI

Son dakika: 29 EKİM KUTLAMALARINDA ENGELLİ ÇOCUKLAR POLİSLE BİRLİKTE ŞEHİR TURU ATTI

Son dakika: 29 EKİM KUTLAMALARINDA ENGELLİ ÇOCUKLAR POLİSLE BİRLİKTE ŞEHİR TURU ATTI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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